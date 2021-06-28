Zatürre sebebiyle yaşamını yitiren 'Olacak O Kadar' oyuncusu Ali Demirel kimdir?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:40

''Olacak O Kadar'' programıyla tanınan, usta oyuncu Ali Demirel’den kötü haber geldi. Dün öğle saatlerinde evinde fenalaşan tiyatro ve sinema sanatçısı, ihbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Usta oyuncu, 77 yaşında Muğla’nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



ALİ DEMİREL KİMDİR?

13 Mart 1944 yılında İstanbul’da doğan tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırdı.

Ayrıca Demirel, bir döneme damga vuran ''Olacak O Kadar'' adlı komedi programı ile tanındı.

Demirel, 77 yaşında yaşamını yitirdi.