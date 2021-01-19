Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

19 Ocak 2021 Salı, 16:29

Esenyurt, Esenkent mahallesi, Gülvadi mezarlığında 17 Ocak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Saat 21.30 sıralarında Azerbaycan uyruklu Kanan I.(29), Nadir Salifov’un mezarına ziyarete geldi. Kanan I., burada yine mezarlık ziyaretine gelen daha önceden tanıdığı Ali Hasmiov (27) ile karşılaştı. Önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bu iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Hasmiov, yanında bulunan tabanca ile Kanan I.’yı bileğinden yaraladı. Daha sonra Hasmiov'un elinden silahı alan Kanan I., onu başından vurdu. Hasmiov, olay yerinde hayatını kaybetti.

TEDAVİ OLMAYA GİDİNCE YAKALANDI

Esenyurt'ta özel bir hastaneye giden şüpheli Kanan I., bileğindeki kurşun yarasını tedavi ettirmek istedi ancak hastane yetkilileri, onun tabancayla vurulduğunu belirleyerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine önce çelişkili ifadeler veren Kanan I., daha sonra mezarlıkta işlediği cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine eski suç örgütü liderinin mezarına giden ekipler, Ali Hasmiov’un cesedi ile olayda kullanılan silahı buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kanan I. ile olay sırasında mezarlıkta olduğu tespit edilen eşi Lale M.(34) ve onun ev arkadaşı Aynur I.(44) 'ı da gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Kanan I'nın, arkadaşı olan Ali Hasmiov'la mezarlık ziyaretine gittiklerini bu sırada aralarında çıkan kavgada önce kendinin vurulduğunu, daha sonra kendisini korumaya çalışırken arkadaşının vurulduğunu söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Kanan I. ile eşi Lale M. ve ev arkadaşları Aynur I. Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Polis esrarengiz olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

NADİR SALİFOV

Suç örgütü liderlerinden Lotu quli lakaplı Nadir Salifov, Antalya'nın Serik'e bağlı Boğazkent mahallesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Nadir Salifov'un Beşiktaş'ta kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Rovşan Caniyev cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia ediliyordu. Bu nedenle Nadir Salifov'a yönelik iki saldırı hazırlığı, polis tarafından son anda önlenmişti. Salifov, 2018 yılında göz altına alınmış, sınır dışı edilerek Azerbaycan'a gönderilmiş ve ülkeye girişi yasaklanmıştı.