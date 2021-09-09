Olimpiyat rekortmeni Karsten Warholm Diamond Lig Zürih'te, 400 metre engellide birinci oldu
Diamond Lig Zürih ayağında piste çıkan dünya rekortmeni Norveçli atlet Karsten Warholm, 400 metre engellide birinci oldu
Atletizmde Elmas Lig serisinin 13. ayağındaki 400 metre engelli yarışını, Norveçli atlet Karsten Warholm kazandı.
İsviçre'nın Zürih kentinde düzenlenen organizasyonun 400 metre engelli yarışına favori olarak çıkan son olimpiyat şampiyonu Warholm, 47.35'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
Brezilyalı Alison dos Santos, 47.81'lik zamanlamasıyla ikinci, Virjin Adaları'ndan Kyron McMaster ise 48.24'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Brüksel'de geçen hafta düzenlenen önceki etapta üçüncülük elde eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar ise Zürih'teki yarışta, başlangıç çizgisinden hatalı çıkış yaptığı gerekçesiyle diskalifiye oldu.
Karsten Warholm, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aynı kategoride 45.94'lük derecesiyle birinci olurken, kendisine ait önceki dünya rekorunu da geliştirmişti.
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