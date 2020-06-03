Ölüm orucundaki avukatlar için ortak açıklama

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, Toplumsal Hukuk, Hukukçu Dayanışması, Demokrasi İçin Hukukçular ve Adalet İçin Mücadele, Ankara Barosu’nda ortak basın açıklaması düzenleyerek, meslektaşları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için dünyanın birçok ülkesinden baro başkanının da olduğu ve 365 avukatın imzaladığı adil yargılanma talepli dilekçeyi Yargıtay 16. Ceza Dairesine teslim edeceklerini açıkladı.



Açıklamayı yapan ÇHD Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, Timtik ve Ünsal’ın günlerdir ölüm orucunda olduğuna dikkat çekerek, “Siyasal iktidar dosya üzerinden elini çekerse arkadaşlarımız tahliye edilecektir.” dedi.

159 YIL HAPİS CEZASI

Yılmaz, şunları belirtti: “Timtik ve Aytaç , kendileri gibi ÇHD üyesi 16 meslektaşımız ile birlikte, ceza hukukuna ilişkin tüm temel ilkelerin çiğnendiği bir yargılamanın sonucunda toplamda 159 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı. Dosya kapsamında suç isnadı olarak ileri sürülen tüm hususlar doğrudan mesleki faaliyetleri ile ilgilidir. Bir yıl boyunca hâkim ve mahkeme yüzü görmeden tutuklu kalan meslektaşlarımız, ilk duruşmanın sonrasında tahliye edilmişler, ancak 24 saat geçmeden tekrar haklarında, hiçbir yeni delil ve gerekçe olmaksızın tutuklama kararı verilmiştir. Tahliye kararını veren hakimlerin sonraki birkaç saat içerisinde kendi tahliye kararlarını geri çekmelerine rağmen görev yerlerinin değiştirilmesi, yargı alanındaki siyasallaşmanın da açık göstergesidir.”

‘BİRÇOK ÜLKEDEN DESTEK GELDİ’

“Yargılama sürecini en başından beri takip eden meslektaşlarımızın da içinde olduğu ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Benin, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa, Haiti, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Katalonya, Lübnan, Polonya, Romanya ve Togo'dan onlarca Baro Başkanının da bulunduğu 365 avukat arkadaşımız, dosyanın incelemede olduğu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdikleri dilekçe ile adil yargılanma hakkının gereğinin yerine getirilmesini, temel yargılama ilkelerinin ihlal edildiği açık olan dosya hükmünün esas ve usulden bozulmasını ve tutuklu meslektaşlarımızın derhal tahliyesini talep etmişlerdir.”



