Ölümün kıyısında
Eğirdir Gölü’ne 4 Eylül’de bırakılan balıklar yaşayamadı.
Isparta’da, kuruma ve çevre kirliliği ile yüz yüze olan Eğirdir Gölü’ne 4 Eylül’de bırakılan sazan yavrularının, göldeki suyun çekilmesi nedeniyle ölmeye başladığı iddia edildi. Isparta’daki Eğirdir Gölü, kuruma ve çevre kirliliği ile yüz yüze. DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, göldeki atıkları temizlemek için makine, ekipman ve teçhizatın olmadığını açıklarken; AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, “Eğirdir Gölü’nün SOS verdiğini, tehlike yok demenin başı kuma sokma olacağını” belirterek “Eğirdir Gölü’nün su kodu 915.80’e düştü. 916 kodunun altına düşmesi tehlike sınırı deniyordu” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, Eğirdir Gölü’ne, 4 Eylül’de, Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nden temin edilen 562 bin sazan balığı yavrusu bırakılmış; Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “balıkların birkaç yılda büyüyerek gölden faydalanan balıkçıların ekonomisine katkı sağlayacağını” belirtmişti. Eğirdir Gölü’nün, Ada Yolu mevkisinde suyun çekilmesiyle birlikte yavru sazan balıklarının ölmeye başladığı iddia edildi.
HKP Genel Sekreteri Tacettin Çolak, Eğirdir Gölü’nün yok olmaması için gölü besleyen derelerin kurutulmaması, taş ocaklarının kapatılması ve vahşi sulama yöntemlerinden uzaklaşılması gerektiğini vurguladı.
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