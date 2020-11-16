Ömer Besim Koşusu 65 yaşında

Gazetemiz yazarı ve Türkiye'ye spor giysisi eşofmanı getiren Ömer Besim Koşalay adına düzenlenen Kır Koşusu'nun 65.'si bu hafta sonu yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:49
Ömer Besim Koşusu 65 yaşında
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Gazetemiz yazarı ve Türkiye'ye spor giysisi eşofmanı getiren Ömer Besim Koşalay adına düzenlenen Kır Koşusu'nun 65.'si bu hafta sonu yapılacak.

21 Kasım cumartesi günü Florya Atatürk Ormanı'nda gerçekleşecek yarışı erkekler dalında kazanan atlet geleneksel kırmızı eşofman ve kupanın sahibi olacak.

Türkiye'yi 2 olimpiyatta temsil eden Ömer Besim, soyadı devrimi sonrası Koşalay soyadını almıştı. Kır koşusu niteliğnideki yarış 1957 yılından bu yana aralıksız yapılıyor.


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