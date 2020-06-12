Önce itiraf, sonra istifa

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, geçmişteki AKPCemaat (FETÖ) ilişkisine yönelik, “Darbeci Kemalistlerle FETÖ’yü birbirine kırdırmak suretiyle yol aldık” dedi. Ayvalı, tepkiler üzerine sözlerinin farklı yere çekildiğini ileri sürerek istifa etti.

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, önceki gün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ayvalı, “FETÖ’de ‘siyasi ayak’ tartışması”na ilişkin ilgi çeken itirafta bulundu. AKP’li Ayvalı, dönemin AKP-Cemaat ittifakına ilişkin şunları söyledi: “İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım vardı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık.”

ALIN SİZE SİYASİ AYAK

Ayvalı’nın açıklamalarına CHP’liler tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyla medya hesabından Ayvalı’nın açıklamalarını paylaşarak “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma özelliği vardır. AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Kemalistleri kamudan tasfiye etmek için FETÖ’yle kol kola yürüdüklerini itiraf ediyor. Alın size siyasi ayak” diye yazdı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de, “AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ‘Darbeci Kemalist zihniyeti ortadan kaldırmak için FETÖ ile ittifak yaptık’ diyor. Kendi ağızları ile söylüyorlar artık! Buyrun FETÖ’nün siyasi ayağı” dedi.

CHP Sakarya Killetvekili Engin Özkoç da Ayvalı’nın konuştuğu videoyu Twitter hesabında paylaşarak, “FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda daha fazla söze gerek var mı? İtirafı iyi dinleyin” diye yazdı. Ayvalı, tepkiler üzerine istifa ettiğini duyurdu. Sözlerinin farklı noktalara çekildiğini ileri süren Ayvalı, “CNN Türk’te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ’nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum” dedi.