Öngörülenden yüksek seyreden enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına gidildi
TCMB, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırdı. Politika faizi yüzde 8.25’ten 10.25’e çıktı. Dün 7.71’i aşarak rekor tazeleyen dolar/TL, karar sonrası 7.63-7.64’te dengelendi.
Enflasyon konusunda yanıldığını itiraf eden Merkez Bankası (TCMB), öngördüğünden daha yüksek seyreden enflasyonu dizginleyebilmek amacıyla sürpriz bir şekilde faiz artırımına gitti. Dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası politika faizi, 200 baz puan yükselerek yüzde 10.25’e çıktı. Uzun süredir faiz artırması gerekirken indiren Merkez’in bu tutumu, TL üzerindeki baskıyı artırıyordu.
Dolar/TL dün 7.7191 ile rekor tazelemişti. PPK kararı sonrası dolar/TL 7.56’ya kadar geriledikten sonra 7.63-7.64 civarında dengelendi. 8.99’u aşan Avro/TL ise karar sonrası 8.86 seviyelerine indi. Piyasalar ise bundan sonra piyasada oluşacak ortalama fonlama maliyetinin ne olacağını ilerleyen haftalarda takip edecek.
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Merkez’in faiz artırımı sürpriz oldu. Çünkü bağımsızlığı sorgulanan Merkez’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz artışına sıcak bakmıyor diye faizi artıramaması, hatta geçmişte faiz nedeniyle TCMB başkanının değiştirilmesi, bu kez de faiz artışı gelmeyeceği yönünde beklentiye sebep olmuştu. En son, 2018 Eylül’de faiz artırılmıştı.
2019 Temmuz’da göreve gelen TCMB Başkanı Murat Uysal, görev süresi boyunca ilk defa faiz artışına gitmiş oldu. PPK karar metninde dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek amacıyla politika faizinin yükseltilmesine karar verildiğinin açıklanması en dikkat çeken açıklamaydı.
Şöyle denildi: “Eflasyon üzerinde etkili salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak ekonomide sağlanan toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izledi.”
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