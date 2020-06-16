Onur Air'in uçuşlara başlayacağı tarihler belli oldu
Onur Air, yurtiçi uçuşlarına 26 Haziran'da, yurtdışı seferlerine ise 15 Temmuz'da başlayacak.
Onur Air'in uçuşlara başlayacağı tarihler belli oldu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına, tüm sağlık önemlerini alarak yeniden başlıyor. Yeni döneme ilişkin biletler satışa açıldı.
Şirket, 26 Haziran'dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon ve Antalya'ya, haftanın 4 günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan Onur Air, 15 Temmuz'dan itibaren dış hat uçuşlarını yeniden başlatacak.
'ÖNCELİK SAĞLIK'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, en büyük önceliklerinin uçuş emniyeti ile insan sağlığı olduğunu belirterek, aynı zamanda yolculara her zaman olduğu gibi en ekonomik fiyatlı biletleri sunmaya çalıştıklarını bildirdi.
Ekiplerin ve yolcuların sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldıklarını aktaran Tosun, "Salgının yayılmasını önlemek için uçaklarımız, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor, konuyla ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler detaylı bir şekilde veriliyor." ifadelerini kullandı.
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