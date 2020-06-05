‘Onur Ayı’ paylaşımı nedeniyle hedef gösterildi: Decathlon Türkiye'den açıklama

05 Haziran 2020 Cuma, 09:59

Spor ürünleri mağazası Decathlon, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı ‘Onur Ayı’ paylaşımına gelen kimi tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.

"Onur Ayı kapsamında, Decathlon Türkiye Linkedin ve Instagram Kariyer hesaplarımızdan, çalışma ortamımızın çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile ilgili yapmış olduğumuz paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü” diyen şirket, ayrımcılığın her türüne karşı olduğunu belirtti.

Açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” ifadesi hatırlatılarak, “Hiçbir şirket, birey, hatta hiçbir kuvvet, bu hakkı kişilerin elinden alamaz” vurgusu yapıldı.

Decathlon ayrıca, siyah ABD’li George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine de göndermede bulunarak, “Ayrımcılığın farklı şekillerde dünyayı nasıl bir kaosa sürüklediğini gördüğümüz bu günlerde herkesi daha duyarlı ve kapsayıcı olmaya davet ediyoruz” mesajı verdi.

Decathlon Türkiye’nin açıklaması şöyle:

DECATHLON’UN BOYKOT EDİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI



Decathlon Türkiye şirketi, ‘Onur Ayı’ sebebiyle Instagram ve Linkedin hesaplarından 3 gün önce "Decathlon'da her renge yer var!? Cinsel kimlik ve yönelimden bağımsız olarak, herkes için eşit bir çalışma ortamında, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekliyoruz. #Loveislove #Pride #Decathlon #DecathlonTürkiye" paylaşımı yapmıştı.

Bu paylaşım bazı grupların tepkisini çekmiş ve “Decathlon’un boykot edilmesi” yönünde bir karşı kampanya başlatılmıştı.

Bununla birlikte firmanın paylaşımı, pek çok insan tarafından da takdir edilmişti. Fransa kökenli bir spor ekipmanları mağazası olan Decathlon’un, dünya çapında 30’a yakın ülkede binden fazla mağazası bulunuyor.