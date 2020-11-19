Orhan Ünğan: Zindaşti bunların para kaynağı

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:29

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 2014 yılında Yunanistan'da Noor-1 adlı gemide 2.1 ton eroinin yakalanmasının ardından Zindaşti ile karşı karşı gelen ve Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uyuşturucu baronu olarak anılan "hayalet" lakaplı Orhan Ünğan ile konuştu. Ünğan, Zindaşti'nin kızı Arzu ve yeğeni Devrim Öztunç'u öldürttüğünü reddetti.

‘DEVLETTE MEKANİZMA OLUŞTURULDU’

"Hayalet" Orhan, Saymaz'ın "İlk önce Zindaşti'nin kızı ve yeğeni, ardından sizin arkadaşlarınız, avukatınız ve kardeşiniz art arda öldürüldü. Bu cinayet zinciri nasıl gerçekleşti? sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Devlette bir kısım siyasetçi ve emniyet görevlileri Zindaşti'den menfaat temin ederek, işlerini kolaylaştırmak için mekanizma oluşturdu. İranlı'nın elini kolunu sallaya sallaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını öldürmesini sağladılar. Ne kadar acı değil mi? Polisler ve siyasetçiler adamın önüne yatıyor.

‘SAVCILIK YAKALATMIYOR’

Kardeşimin iki yıl önce savcılığa verdiği dilekçesi var. ‘Zindaşti, beni öldürtmek için adam kiraladı’ diyor. Avukatım duruşmada diyor ki, ‘Bunlar beni öldürecek’ Bu duruşmada, kardeşim öldürülmeden 12 gün önce ‘Kardeşimi öldürmek için plan yapıyorlar’ diye feryat ettim.

Kardeşimin görüştüğü Tolga Hakan Ceyhan, Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı ilecinayetten üç gün önce savcılığa gidiyor. Savcılıkta ‘İlhan Ünğan ile üç gün sonra Caddebostan'da görüşeceğim’ diyor. Savcılık kardeşimi yakalatmıyor.”

‘BURHAN KUZU ZİNDAŞTİ’NİN ORTAĞI’

Ünğan, Saymaz'ın "Kardeşiniz aranıyordu değil mi?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Evet. Savcının yapması gereken ne? Kardeşimi tutuklatmak. Yapmadılar. Yapmadıkları gibi, azmettirici Dağlı'nın yurt dışına kaçmasına sebep oldular. Bile bile göz göre göre cinayete müsaade ettiler."

Saymaz'ın, önce tutuklanan ve daha sonrasında tahliye olarak İran'a kaçan Zindaşti'nin tahliyesine ilişkin ne düşündüğünü sorduğu Ünğan şu şekilde devam etti:

"Burhan Kuzu, Zindaşti'nin emniyet, istihbarat ve adliyedeki işlerini yapan ortağı. Zindaşti tutuklanıyor. Hakim Cevdet Özcan'ı arıyor. Yetinmiyor. Bir üst mahkemenin hakimini arıyor. Hakim gidip savcıyla konuşuyor. Zindaşti, Kuzu ile ilgili fotoğrafları olmasına rağmen serbest bırakılıyor."

‘RANT ELDE EDEMEYECEKTİ’

Saymaz'ın "Ne amaçla? sorusuna Ünğan, "Çıkar amacıyla… Çıkar amaçlı bir yargı çetesi kurulmuş. Menfaat temin ederek, belli gruplara hizmet eden bir çete" yanıtını verdi.

Ünğan son olarak İsmail Saymaz'ın "Bu kişiler için Zindaşti ne ifade ediyor?" sorusuna ise, "Zindaşti bunların para kaynağıydı. Kardeşim Anadolu Yakası'nda öldürüldü. Dosyayı Avrupa Yakası'nda, Çağlayan Adliyesi'ndeki Zindaşti Davası ile birleştirdiler. Avukatım Bakırköy'de öldürüldü. Ne hikmetse birleştirilmedi. Bu dosya birleştirilseydi Zindaşti tahliye edilmeyecekti. Bunlar da rant elde edemeyecekti" yanıtını verdi.