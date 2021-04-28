Orkun Kökçü, Milan yolunda
Hollanda ekibi Feyenoord'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord'a iyi bir teklif gelmesi durumunda Milan kulübü ile anlaşabilir.
Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’nün babası Milan yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Avrupa’da yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olarak göze çarpan milli oyuncu Orkun Kökçü, önümüzdeki yıl İtalya Serie A’da kariyerini sürdürebilir.
İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre milli oyuncunun babası, Milan yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede herhangi bir resmi teklif yapılmadığı söylenirken, oyuncunun Feyenoord’taki durumu ile ilgili bilgi alındı ve gelecekteki yol haritası çizildi. Mali konularda sıkıntılı bir süreç geçiren Hollanda ekibinin iyi bir teklif gelmesi durumunda milli oyuncunun satışına onay vereceği de gelen bilgiler arasında. Hakan Çalhanoğlu’nun 30 Haziran 2021’de bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda girişimlerini sürdüren Milan yetkililerinin olası ayrılık durumunda Orkun Kökçü transferi için Feyenoord kulübüyle de resmi olarak masaya oturması bekleniyor.
Orkun Kökçü bu sezon çıktığı 18 müsabakada 2 gol atıp 2 de asist kaydetti.
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