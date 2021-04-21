Milan Avrupa Süper Ligi'nden çekildi, Juventus askıya aldı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 14:31

Duyurulduğu andan beri futbol kamuoyunun gündemini meşgul eden Avrupa Süper Ligi'nde yaprak dökümü sürüyor. Altı İngiliz takımının dün gece çekildiği organizasyonda İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan, konuya dair aynı anda açıklama yayınladı. Milan projeden kesin olarak çekilirken, Juventus ise "Şu an için sürdürülmesi imkansız" mesajı verdi.

"TARAFTARIN SESİNE DUYARLI OLMALIYIZ"

İlk olarak Milan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada taraftarların sesine duyarlı olunması gerektiğini vurguladı:

"Süper Lig projesine katılma davetini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için mümkün olan en iyi Avrupa rekabetini sunmak için, kulübün ve kendi taraftarlarımızın yararına olacak şekilde kabul ettik. Değişim her zaman kolay değildir ancak ilerleme için evrim gereklidir. Avrupa futbolunun yapısı, on yıllar içinde gelişti ve değişti.

Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanından taraftarlar Süper Lig hakkındaki endişelerini açıkça ifade etti. AC Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı.

Futbola sürdürülebilir bir model sunmak için çok çalışmaya devam edeceğiz."

"TASARLANDIĞI GİBİ TAMAMLANMA ŞANSI SINIRLI"

Milan'ın hemen ardından ise Juventus'un resmi sitesinden bir açıklama geldi. Ucu açık bir dil kullanılan metinde "kararlılık" vurgusu yapıldı:

"Juventus tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ve Süper Lig'in oluşturulmasının önerildiği basın açıklamasına ve bunu izleyen kamuoyu tartışmasına atıfta bulunarak, bazı kulüpler tarafından belirtilen istek ve niyetlerin farkında olduğumuzu açıklığa kavuşturuyoruz. Kulüpler, anlaşmada öngörülen gerekli işlemler tamamlanmamışken projeden çekildi.

Juventus, bu bağlamda projenin spor, ticari ve yasal zemininin sağlamlığından emin olsa da, projenin başlangıçta tasarlandığı tamamlanma şansının şu an sınırlı olduğuna inanıyor.

Juventus, şirket ve tüm futbol endüstrisi için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıdır."











