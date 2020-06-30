Ortalığı karıştıran 'NASA Tweeti'nde gerçek ortaya çıktı

30 Haziran 2020 Salı, 17:20

Sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana bilgi kirliliği de aynı hızla yaygınlaştı. Özellikle koronavirüs salgını gibi bütün toplumu ilgilendiren konularda yayınlanan aslı astarı olmayan bilgiler, geniş kitleleri peşinden sürükleyebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Türk bilim insanına ait olduğu iddia edilen Prof. Emel Doğan kullanıcı isimli bir Twitter hesabından, benzer şekilde oldukça yanıltıcı bir tweet atıldı. Göğsümüzü kabartan bir yalan bilgi içeren bu tweet, kısa sürede binlerce kişiden etkileşim aldı.

Prof. Emel Doğan adlı Twitter adresinden “Müjde! Bilmeyen tüm dostlarıma: Aylar önce başvurduğum ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) bir Türk olarak göreve başladım. Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim. Umarım bir ‘Survivor’ kadar değer görürüz, ne diyelim?” Şeklinde bi tweet atıldı.

Ülkemizden bir bilim insanın önemli bir başarı kazandığını düşünen binlerce sosyal medya kullanıcısı, Prof. Emel Doğan hesabından atılan bu tweete büyük bir ilgi gösterdi. Tweetin gördüğü ilgi, hesabın takipçi sayısının da hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu. NASA tweeti sonrasında Prof. Emel Doğan hesabının takipçi sayısı bir anda 55 bine ulaştı.

NASA'DA GÖREVLİ TÜRK BİLİM İNSANI: HER NASA'LI TWEETE ATLAMAYINIZ

Tweetin popülerleşmesinin ardından Prof. Emel Doğan’ı merak eden kişiler, ünlü bilim insanını(!) araştırmaya başladılar. Yapılan kısa bir araştırma sonrasında Prof. Emel Doğan hesabında kullanılan fotoğrafın gerçekten de bir NASA çalışanına ait olduğu ancak fotoğraftaki kişinin Emel Doğan değil Caroline Beghein olduğu anlaşıldı.

Gerçekten de NASA’da görevli olan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, konuyla ilgili olarak Twitter üzerinde bir açıklama yaparak “NASA’ya kabul edildim” şeklindeki her bilgiye inanılmaması gerektiğini söyledi ve birinin gerçekten NASA’da çalıştığını kontrol etmek için people.nasa.gov adresinde kişinin adının aratılması gerektiğini, aktif NASA e-posta adresine sahip olanların NASA çalışanı olduğunu açıkladı.

NASA'DA GÖREVLİ DR:UMUT YILDIZ'IN 'SAHTE NASA TWEETİYLE' İLGİLİ AÇIKLAMASI

Kaynak: Webtekno

