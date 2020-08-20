Oruç Reis de ihale yasasını deldi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi için “2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitimi Hizmet Alımı” için ihaleye çıktı. İhale açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İşin süresi 1 yıl. İhale 31 Ağustos’ta MTA Genel Müdürlüğü’nde olacak.

İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yani taşerona yaptırılamayacak. İhaleye katılım için ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmedi. Aynı şekilde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter de aranmayacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye yabancılar da katılabilecek. Ancak yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

İhale duyurusunda, “İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir” denildi. Sayılan bu yasalardan 4734 Kamu İhale Yasası. Diğeri de Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası. İlana göre iş Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak. Kamu İhale Yasası’nın amacı, “kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek” olarak tanımlanıyor. AKP döneminde bu yasanın istisnalar başlıklı 3. maddesi oldukça genişletildi. Öyleki yasanın uygulanmayacağı hizmet alımlarını sıralamak için yasa madesine eklenen satır başlarında A’dan Z’ye kadar alfabenin bütün harflari kullanıldı. Yetmedi, maddeye yeni satır ekleyebilmek için “aa” denilerek devam edildi.



İLK DEĞİL

Oruç Reis gemisi için hizmet alımı ilk değil. Geçen yılın sonunda, gemiye “takip gemisi” hizmet alımı için de ihale yapılmıştı. Bu işin süresi de 1 yıl olarak belirtilmişti. İşin yapılacağı yer ise, “Oruç Reis araştırma gemisinin bulunduğu her yerde” olarak tanımlanmıştı. Aynı şekilde bu işin de Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı belirtilmişti. İhale yine yabancıların katılımına da açıktı.



