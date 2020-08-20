Oruç Reis de yasayı deldi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Akdeniz’de savaş gemileri eşliğinde sismik araştırma yapan Oruç Reis için bir kez daha “hizmet alımı” yapılacak. Daha önce “takip gemisi” için hizmet alımı yapılan Oruç Reis’e bu kez de “sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı” gerçekleştirilecek.

Duyuruda, işin Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı bildirildi. İhaleye yabancılar da girebilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi için “2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitimi Hizmet Alımı” için ihaleye çıktı.

İhale açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İşin süresi 1 yıl. İhale 31 Ağustos’ta MTA Genel Müdürlüğü’nde olacak. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yani taşerona yaptırılamayacak.

İhaleye katılım için ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmedi. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter de aranmayacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak.