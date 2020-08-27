27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:27

Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yürüten Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edildi.

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemileri 1 Eylül'e kadar belirlenen koordinatlarda araştırma çalışmalarını sürdürecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.