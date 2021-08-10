"Orucumu bozdun" dedi, fast food devine dava açtı!

10 Ağustos 2021 Salı, 11:46

Sibirya'nın güneybatısındaki Omsk bölgesi son derece ilginç bir adli olaya sahne oldu. Ksenia Ovchinnikova adındaki Rus vatandaşı kadın, 16 yıldır hiç aksatmadığı Büyük Perhiz (Lent) orucunu tutarken, McDonald's reklamlarına yenik düşerek bir adet peynirli burger yedi. Olayın ardından çok pişman olduğunu belirten kadın, dini duygularını aşağıladığı ve onu orucunu açmaya zorladığı gerekçesiyle ünlü restoran zincirine 1000 rublelik (117,5 TL) bir tazminat davası açtı.

"KENDİME ENGEL OLAMADIM"

TASS haber ajansına göre, Ovchinnikova mahkemedeki ifadesinde, “Reklam afişini gördüğümde kendime engel olamadım” dedi.

Moskova Patrikhanesi'nden bir yetkili geçen Perşembe RIA Novosti'ye demecinde, "Rus Ortodoks Kilisesi Ovchinnikova'ya, mahkeme yerine günah çıkarmaya gitmesini tavsiye ediyor" dedi.

BÜYÜK PERHİZ

Rus Ortodoks Kilisesi'ne mensup dindarlar, Büyük Perhiz döneminde her bahar 48 gün boyunca tüm et, süt, deniz ürünleri ve yumurta da dahil olmak üzere hayvansal gıdaları tüketmekten kaçınıyor.