"Orucumu bozdun" dedi, fast food devine dava açtı!
Rusya'da Ortodoks Hıristiyan inancına mensup bir kadın, oruçlu olduğu dönemde, McDonald's reklamlarına yenik düşerek orucunu bozmasının ardından, şirketi "dini duyguları aşağılamaktan" mahkemeye verdi.
Sibirya'nın güneybatısındaki Omsk bölgesi son derece ilginç bir adli olaya sahne oldu. Ksenia Ovchinnikova adındaki Rus vatandaşı kadın, 16 yıldır hiç aksatmadığı Büyük Perhiz (Lent) orucunu tutarken, McDonald's reklamlarına yenik düşerek bir adet peynirli burger yedi. Olayın ardından çok pişman olduğunu belirten kadın, dini duygularını aşağıladığı ve onu orucunu açmaya zorladığı gerekçesiyle ünlü restoran zincirine 1000 rublelik (117,5 TL) bir tazminat davası açtı.
"KENDİME ENGEL OLAMADIM"
TASS haber ajansına göre, Ovchinnikova mahkemedeki ifadesinde, “Reklam afişini gördüğümde kendime engel olamadım” dedi.
Moskova Patrikhanesi'nden bir yetkili geçen Perşembe RIA Novosti'ye demecinde, "Rus Ortodoks Kilisesi Ovchinnikova'ya, mahkeme yerine günah çıkarmaya gitmesini tavsiye ediyor" dedi.
BÜYÜK PERHİZ
Rus Ortodoks Kilisesi'ne mensup dindarlar, Büyük Perhiz döneminde her bahar 48 gün boyunca tüm et, süt, deniz ürünleri ve yumurta da dahil olmak üzere hayvansal gıdaları tüketmekten kaçınıyor.
Video Haberler
- 'Ormanın hayaleti' kamerada!
- Otobüs kazasında korkunç iddia
- Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
- Dikkat! Bir daha hayatta taksiye binmem diyebilirsiniz
- Beyoğlu'nda tekme ve yumrukların havada uçuştu
- Van Gölü'nde su altı mağarası keşfedildi
- Taksim'de hareketli anlar! Yurttaşlar müdahale etti
- Suda panik dolu anlar! Yurttaşlar kurtardı
- Güvenlik kamerası kaydetti: Halı sahada büyük kavga
- 19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber