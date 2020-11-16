Osmaniye'de Covid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çardak köyünde pozitif vakalar ve bu vakalarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
Köyün, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz Merkez İlçe Çardak köyünde 06.11.2020 tarihinden bu yana yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 16.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar köyün karantinaya alınmasına karar verilmiştir."
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