Osmaniye'deki deprem panik yarattı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:55

Osmaniye Düziçi’nde akşam saat 20.57 ve 23.55’te iki ayrı deprem meydana geldi. İlki 3.4, ikincisi ise 4.2 büyüklüğünde olan depremler, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Yaklaşık 3 saatte yaşanan iki deprem nedeniyle İslahiye’de kısa süreli panik yaşandı.

Havaya ateş açtılar

Yaşanan ilk ve ikinci depremin hemen ardından bazı yurttaşlar ise silahlarına sarılarak, evlerinin cam ve balkonlarından havaya ateş etti. Gecenin sessizliğini silah seslerinin bozduğu ilçede yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.