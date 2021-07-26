Osmaniye'deki deprem panik yarattı
Osmaniye merkez üssü olan 3.4 ve 4.2 büyüklüğündeki iki deprem, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Depremler nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.
Osmaniye Düziçi’nde akşam saat 20.57 ve 23.55’te iki ayrı deprem meydana geldi. İlki 3.4, ikincisi ise 4.2 büyüklüğünde olan depremler, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Yaklaşık 3 saatte yaşanan iki deprem nedeniyle İslahiye’de kısa süreli panik yaşandı.
Havaya ateş açtılar
Yaşanan ilk ve ikinci depremin hemen ardından bazı yurttaşlar ise silahlarına sarılarak, evlerinin cam ve balkonlarından havaya ateş etti. Gecenin sessizliğini silah seslerinin bozduğu ilçede yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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