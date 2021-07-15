Otobüsçüler ‘tavan fiyat’a tepkili: ‘Köprü fiyatı eklenmeli’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu yolcu taşımacılığında 3 ay süreyle tavan fiyat başlattı. 101 kilometre ile 2001 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ila 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.
Bayram biletlerinin büyük bir çoğunluğunun satıldığını söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, “Ek seferler bile doldu gidiş-geliş olarak. Şimdi yolcular biletlerini iptal edip yeni tarifeden bilet almak isteseler sektördeki karışıklığı düşünebiliyor musunuz? Tarifede 350-800 km arasındaki fiyatlarda büyük bir haksızlık var. Yavuz Sultan ve Osmangazi köprülerini kullanan bir otobüs bu fiyatlara zarar eder” dedi. Bakanlığın uygulamayı “yurttaşın talebi” diye başlattığını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım ise şunlara dikkat çekti: “Yurttaş elektrik, akaryakıt zamlarından da şikâyetçi ama orada bir adım yok. 350-800 km arasındaki tavan fiyatlar çok sorunlu. Sektör en çok bu mesafeyi kullanıyor. Örneğin İzmir’e giden bir araç İzmir otobanını kullanacak ve burası çok pahalı bir otoban ama ücret farkı yansımamış. Ayrıca lüks araçlara fark yansıtılmamış. Bizim 2+1 araçlarımız var diğer araçlara aynı fiyat olamaz. Bakanlık bir an önce bu araçlar için yüzde 10 fark ve Ege Bölgesi’ne çalışan araçlar için otoban farkı eklemelidir. Vatandaşla otobüsçü karşı karşıya getirilmemelidir.”
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