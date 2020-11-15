Otobüste maske kavgası

15 Kasım 2020 Pazar, 11:39

İstanbul'da bu sabah 08.29'da otobüsün ön kapısından inmek isteyen yolcu şoförün orta kapıdan inin uyarısı üzerine şoförle tartışmaya başladı. Tartışmaya giren yolcu maskesini çıkardı. Otobüsteki diğer yolcular maskesini çıkaran adama tepki gösterdi ve otobüsten indirdi.