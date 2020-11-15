Otobüste maske kavgası
İstanbul'da bir otobüste iki yolcu ve otobüs ve şoförünün tartışması yolcunun maskesini çıkarması sonucu büyüdü. Maskesini çıkaran yolcu diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi.
İstanbul'da bu sabah 08.29'da otobüsün ön kapısından inmek isteyen yolcu şoförün orta kapıdan inin uyarısı üzerine şoförle tartışmaya başladı. Tartışmaya giren yolcu maskesini çıkardı. Otobüsteki diğer yolcular maskesini çıkaran adama tepki gösterdi ve otobüsten indirdi.
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