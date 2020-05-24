Otomobil kiralama devi iflas başvurusu yaptı

24 Mayıs 2020 Pazar, 13:05

Hertz, Amerika İflas Mahkemesine başvuruda bulundu. Deleware Bölgesi İflas Mahkemesine yapılan başvuru ABD ve Kanada’daki firmanın yan kuruluşlarını da kapsıyor. Firmanın iflas başvurusuna rağmen bayii ve firmanın yan kuruluşları alışılmış faaliyetlerine devam edecek. Sonuç olarak, “Rezervasyonlar, indirimler, faturalar, müşteri bağlılığı” gibi önemli konular aynı şekilde planlandığı gibi devam edecek. Firma bu operasyonlara devam etmek için yaklaşık 1 milyar dolar bütçe ayırmış durumda.



17 milyar dolar borcu bulunan Hertz'in bu derece bir nakit ile işlemlerin devam etmesini desteklemesi iddialı olarak görülüyor. Koronavirüs salgınının getirdiği sıkıntılar ise firmanın işlerinin tamamen durma noktasına gelmesine neden oldu.



Firma iflasını şu şekilde açıkladı:

“Covid-19 salgınının etkisiyle birlikte seyahat talebi dramatik derecede düşmüş durumda ve bu durum birçok iptali de içinde barındırıyor.”

Ayrıca firma salgına tepki olarak hemen harekete geçtiğini, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine öncelik verdiği için tüm gereksiz harcamaları ortadan kaldırdıklarını açıkladı. Firmanın küresel iş gücünün yarısı olan 20 bin çalışanın işten çıkartılacağından bahsediliyor.

Kaynak: Sözcü