Otomobil pazarı tam gaz geriye gitti

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:08

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yatay seyreden otomobil satışlarına karşılık hafif ticari araç satışlarındaki gerileme nedeniyle Ağustos'ta 58 bin 454 adede indi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, hafif ticari araç satışlarındaki düşüşte geçen yıl kargo şirketlerinin yaptığı alımlardan kaynaklı yüksek baz etkisi ile çip krizi nedeniyle araç arzında yaşanan gerilemenin etkili olduğunu belirtti.

ARZ AKSAMALARINA BAĞLI OLACAK



ODD yıl sonu pazar tahmininin 825 bin ile 875 bin adet aralığına yükseltirken, ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, bu rakamlara ulaşılıp ulaşılmasının tedarik zincirinde çip krizi nedeniyle meydana gelebilecek arz aksamalarına bağlı olacağına dikkat çekti.

ODD'nin bir önceki tahmini 775 bin ile 825 bin adet aralığındaydı.