Otomobil yarışına Konfederasyon Bayrağı yasağı
Nascar'ın organizasyon yetkilileği dün yaptığı açıklamayla, yarışlarda Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasakladı.
Amerika'nın ünlü otomobil yarışı Nascar'ın organizasyon yetkilileği dün yaptığı açıklamayla, yarışlarda Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümü sonrası ırkçılık sebebiyle oluşan adaletsizlik ve eğitim sorunlarına daha dikkatle yaklaşılacağı vurgulandı.
Amerika’nın güneyindeki eyaletlerde Konfederasyon bayrağı, kültürel bir miras olarak görülüyor. Zira 1861 ile 1865 arasında yapılan Amerikan Sivil Savaşı’nda South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, North Carolina, Kentucky ve Missouri olmak üzere 13 eyalet bu bayrağı kullanıyordu.
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