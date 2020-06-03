Otomobildeki cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 15:35

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir Otoyolu Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Çalışmaz, yönetimindeki otomobilde yanında bulunan kişiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki kişi silahını çekip Çalışmaz’ı tabancayla karnından vurdu. Çalışmaz yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille yol kenarındaki dinlenme tesisine geldi. Çalışmaz araçtan inerken, şüpheli ise ön yolcu koltuğundan sürücü koltuğuna geçerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hayrullah Çalışmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrullah Çalışmaz’ın en son telefonda Suriye uyruklu Suzan A. isimli kadınla görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Suzan A.’yı gözaltına aldı. Suzan A. emniyetteki ifadesinde "Patronum Fikret Fidan, Hayrullah Çalışmaz’ın telefonundan aradı. Hayrullah ile telefonda ara ara konuşurduk, ama hiç tanışmadık. Hayrullah’ın telefonu ile arayan Fikret ile yaptığım son görüşmede bana, ‘Telefonu kapat, çünkü biri vuruldu’ diyerek telefonu kapattı” dedi.

EVİNDE YAKALANDI

Suzan A.'nın ifadesi doğrultusunda ‘yağma ve tehdit’ suçlarından emniyette 14 suç kaydı olduğu tespit edilen esnaf Fikret Fidan, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Fidan, emniyete götürüldü.

'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Fikret Fidan emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Çalışmaz’ı yanında çalıştığı kadınla tanıştırmak istediğini belirten Fidan, ancak randevu iptal olunca aralarında tartışma çıktığını ve tabancayla vurarak öldürdüğünü belirtti. Fidan, ifadesine şunları söyledi:

"Hayrullah’ı yanımda çalışan Suzan A. ile tanıştıracaktım. Bunun için Hayrullah beni otomobili ile aldı. Hayrullah’ın telefonundan Suzan’ı aradım, fakat evde olmadığını söyledi. Hayrullah bu duruma sinirlendi. Hayrullah, ‘benimle oyun mu oynuyorsunuz’ diye sorunca, aramızda tartışma çıktı. Hayrullah otomobille dinlenme tesisine girerken, sinirlerime hakim olamadım ve yanımda bulunan tabanca ile bir el ateş ettim. Hayrullah otomobili durdurup, aşağı indi ve yere yığıldı. Ben de bu durumu görünce korkup, otomobilin sürücü koltuğuna geçtim. Benim yaptığım fark edilmesin diye otomobili evimden çok uzak bir yere bırakıp, kaçtım. Tabancayı pazartesi günü 3 bin 200 TL karşılığında Nesip A.’dan aldım. Olaydan sonra tabancayı Nesip A.’ya teslim ettim ve evime gittim. Çok zaman geçmeden ise gözaltına alındım. Suçumu kabul ediyorum."

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCAYA EL KONULDU

Fikret Fidan’ın silahı aldığını belirttiği Nesip A. (42) da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından 3 kaydı bulunan Nesip A.’nın evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca bulunarak, el konuldu. Fikret Fidan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.