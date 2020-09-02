Otomotiv şirketleri iyi haberlere odaklandı!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:42

Otomotiv sektörü, pandemiye rağmen hem satışlarda hem de ihracatta ilk şoku atlatmasının ardından artan bir ivmeyle yaralarını sarmaya devam ediyor. Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında gelirken üreticilerin birçoğu üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Öyle ki oluşan arz kısıtından dolayı ikinci el pazarında artan fiyatlar nedeniyle otomobil en çok getiri sağlayan varlıklardan biri haline geldi.

ÖTV matrah ve vergi artışı ardından Tofaş yüzde hisseleri 1,63 yükselirken Doğuş Otomotiv hisselerinde yüzde 5,77 düşüş gözlemlendi. Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak, Finansal Ekonomi bölümü bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırmada otomotiv şirketi hisse getirilerinin ve borsaya kote tek filo kiralama şirketi olan Beyaz Filo’nun hisse getirilerinin iyi ve kötü haberlere verdikleri asimetrik tepkileri inceledi.

2019 yılı başından 31 Ağustos 2020 sonu ve pandemi döneminin başından yine bu yılın ağustos ayı sonuna kadarki iki ayrı periyoda odaklanan Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak, yaptıkları analizle ilgili şu açıklamada bulundular:

* Uzun döneme (2019 yılı başından veri olan dönem) baktığımızda Tofaş ve Anadolu Isuzu hisse getirileri hem iyi hem de kötü haberlere hızlı ve sert tepkiler verirken kötü haberlerin volatiliteyi nispeten daha çok arttırdığı görülüyor. Doğuş Otomotiv, Ford ve Beyaz Filo hisse getirileri ise iyi haberlere tepki verirken bu etki çok yavaş bir şekilde volatiliteyi arttırıyor.

* Pandemi döneminde ise Beyaz filo dışındaki bütün hisse getirilerinde davranış değişikliği gözlemledik. Pandemi döneminde Tofaş hisse getirileri iyi haberlere tepki verirken bu etki çok yavaş bir şekilde volatiliteyi arttırıyor. Anadolu Isuzu ise bunun tam tersi bir şekilde kötü haberlere tepki verirken bu etki çok yavaş bir şekilde volatiliteyi arttırıyor.

* Doğuş Otomotive ve Ford Otomotiv hisse getirileri ise pandemi döneminde en farklı davranışı gösteren hisseler. Hem iyi hem de kötü haberlerin genel literatürün aksine volatiliteyi azaltıcı etki yaparken kötü haberlerin etkisi nispeten daha fazla. Ürün gamının tamamını ithal eden Doğuş Otomotiv ile binek otomobil gamının neredeyse tamamını ithal eden Ford Otosan hisselerinin habere daha duyarlı bir yapıları olduğu sonucuna varıyoruz. Burada pamdemi dönemindeki taşıt kredisi kampanyaları ve sağlık güvenliği amaçlı toplu taşımadan özel araçlara geçişin yarattığı talep sıçraması ve tedarik zincirlerinin kırılması nedeniyle arz kısıtı olması gibi pozitif haberlerin etkisi varken ÖTV ve kurdaki ani artış gibi olumsuz haberlerin de volatiliteyi etkilediği görülüyor.

* Toplu taşımadan kaçınılması ve düşük faizin etkisiyle oprasyonel kiralamada sınırlı bir daralma gözlemlenirken özellikle havalimanı kiralamalarında yaşanan kayıf nedeniyle filo kiralama pazarında yüzde 6 büyüme beklenirlen bu beklenti salgın nedeniyel sekteye uğradı. Bu olumlu ve olumsuz durumlar ve filo araç havuzunun çeşitliliği sebebiyle sadece binek araçlarından oluşmaması, Beyaz filo hisse getirilerinin davranışında pandemi öncesi ve sonrasında önemli bir farklılık oluşmamasını sağladı. Bununla beraber pandemi dönemindeki olumlu haberlerin volatilite arttırıcı etkisinin uzun dönem göre daha fazla olduğu da analizin sonuçları arasında.



Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak daha önce de enerji ve spor kulüblerinin hisseleri ile ilgili asimetik haber etkileri araştırmışlar ve orada da aynı sektör içinde farklı oyuncuların aynı habere farklı tepkiler verebildiklerini modelleriyle teyit etmişlerdi. Ulusoy ve Özdurak bu bağlamda kredi paketi ve ÖTV artışı gibi sektöre etkisi yükse olabilecek haberlerin hisselere etkilerinin ayrı ayrı analiz edilmesinin ve her bir hissenin ayrı ayrı davranış modellerinin oluşturulmasının yatırımcılar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.



