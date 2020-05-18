Otopside Covid-19 tespit edildi: İşçinin mesai arkadaşlarının test sonucu çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, intihar eden ve otopsisinde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin (43) 120 iş arkadaşının testleri ise negatif çıktı. Ailesinin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.
Olay, 14 Mayıs Perşembe günü, ilçedeki dağlık alanda meydana geldi. Ağaca
asılı erkek cesedini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla
gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucu cansız bedenin, mermer
ocağında çalışan, 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin
cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga götürüldü.
Otopsi sırasında yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Ümit K.'nin
koronavirüs hastası olduğu için mi yoksa başka sorun nedeniyle mi intihar
ettiği henüz öğrenilemezken, soruşturma başlatıldı.
Koronavirüs tespit edilince Ümit K.'nin ailesi ve çalıştığı iş yerinde bulunan 120 kişi, test için dün Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ümit K.'nin ailesi ve iş arkadaşları, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, sıraya girip, 'Covid-19' testi yaptırdı. Ümit K.'nin iş arkadaşlarına yapılan testlerin negatif çıktığı, ailesinin ise sonuçlarının beklendiği öğrenildi.
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