Oxford'un Covid-19 aşısında sonuçlar başarılı
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üçüncü faz insanlı denemelerinden iyi haber geldi. Araştırmacılar aşı sayesinde insan vücudunun virüse karşı kendini korunacak bağışıklığı gösterdiğini açıkladı. Ancak aşının piyasaya çıkış tarihi ile ilgili kesin bilgi veremeyen yetkililer kış ayları için 'en kötüsüne hazırlıklı olun' uyarısında bulundu.
Oxford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi.
İngiliz Reuters haber ajansının da duyurduğu haberde, Oxford Üniversitesi’nde vaksinoloji profesörü olan Sarah Gilbert 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığını belirtti.
Ancak araştırmaya liderlik eden Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çekti.
Oxford Üniversitesi’nin desteğiyle geliştirilen aşının AstraZeneca adlı İngiliz firma tarafından seri şekilde üretilmesi bekleniyor. Reuters
“EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLUN”
Sözcü'nün haberine göre, aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.
Açıklama yapan yetkili ayrıca ABD’den aşı ithalatına bel bağlamak istemediklerini belirterek ABD’deki aşılama sırasının oldukça uzun sürmesini beklediklerini söyledi.
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