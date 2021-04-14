Öykü Arin'den Tunç Soyer'e teşekkür ziyareti

14 Nisan 2021 Çarşamba, 10:19

İzmir'de, 2018 yılında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve tedavi sürecinde tüm Türkiye'nin tanıdığı Öykü Arin, annesi Eylem Şen ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti.

"Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası sayesinde kendisi gibi lösemi hastalarına umut olarak farkındalık yaratan ve geçen yıl babasından alınan ilikle yaşama tutunan Öykü Arin, Soyer'e çizdiği resmi hediye etti.

Arin'in annesi Eylem Şen, ziyarete ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Öykü Arin, bugün Tunç Başkan’ın misafiriydi. Tunç Bey’e ve İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine Öykü Arin'e Umut Ol kampanyasına destekleri için teşekkür ettik. Öykü Arin, Tunç Bey için yaptığı ejderhalar ve ikisini konu alan resmi hediye etti" ifadelerini kullandı.

Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatılmış, yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

