Öykü Serter de madenciyle yürüyor, Sosyal medyada 'Madenciyle yürüyorum' etiketiyle kampanya başlatıldı

Görüşmelere rağmen talepleri yerine getirilmeyen Somalı ve Ermenekli madenciler, yeniden Ankara’ya yürüyüş kararı aldı. Sosyal medyada, Öykü Serter de dahil olmak üzere bir çok ünlü ismin desteğini alan madenciler için 'Madenciyle yürüyorum' etiketiyle kampanya başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 01:03
Öykü Serter de madenciyle yürüyor, Sosyal medyada 'Madenciyle yürüyorum' etiketiyle kampanya başlatıldı
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Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için direnen Somalı ve Ermenkli madenciler, 16 Kasım Pazartesi gününe kadar herhangi bir gelişme olmazsa yürüyüşlerini devam ettireceklerini açıkladı. 

Madencilerin kararının ardından Twitter’da ‘Madenciyle yürüyorum’ etiketiyle kampanya başlatıldı.

Genco Erkal, Hüsnü Arkan, Barış Atay, Erdal Güney, Orhan Alkaya, Ahmet Ümit, Taner Rumeli, Öykü Serter gibi ünlü isimlerin de destek verdiği etikette işçilerin talepleri aktarıldı.



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