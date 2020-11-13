Öykü Serter de madenciyle yürüyor, Sosyal medyada 'Madenciyle yürüyorum' etiketiyle kampanya başlatıldı

13 Kasım 2020 Cuma, 01:03

Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için direnen Somalı ve Ermenkli madenciler, 16 Kasım Pazartesi gününe kadar herhangi bir gelişme olmazsa yürüyüşlerini devam ettireceklerini açıkladı.

Madencilerin kararının ardından Twitter’da ‘Madenciyle yürüyorum’ etiketiyle kampanya başlatıldı.

Genco Erkal, Hüsnü Arkan, Barış Atay, Erdal Güney, Orhan Alkaya, Ahmet Ümit, Taner Rumeli, Öykü Serter gibi ünlü isimlerin de destek verdiği etikette işçilerin talepleri aktarıldı.





TİP milletvekili dostumuz Barış Atay @barisatay direnen madenciyle yürüyor.

Sen de madenciyle yürü!#MadenciyleYürüyorum pic.twitter.com/RukIKcPIMh — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 12, 2020

Daha bugün Ermenek’te bir madenciden dinledim “biz arkadaşımızın cesedini çıkarmaya çalışırken patron çıkan kömürleri elekten geçirin boşa gitmesin demişti” dedi. #MadenciyleYürüyorum demek her şeyden önce ahlaki bir yükümlülüktür! pic.twitter.com/qhb6gRTaGj — Eleni Karaindrou (@KaraindrouEleni) November 12, 2020

Bu sesi bu isyanı duyuralım artık. Madenciler Ankara yolunda... #MadenciyleYürüyorum Bu akşam paylaşılacak destek videoları için @bagimsizmadenis hesabını takip edebilirsiniz. https://t.co/dkYZu4Ypfj — öykü serter (@Laforizma) November 12, 2020