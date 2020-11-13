Öykü Serter de madenciyle yürüyor, Sosyal medyada 'Madenciyle yürüyorum' etiketiyle kampanya başlatıldı
Görüşmelere rağmen talepleri yerine getirilmeyen Somalı ve Ermenekli madenciler, yeniden Ankara’ya yürüyüş kararı aldı. Sosyal medyada, Öykü Serter de dahil olmak üzere bir çok ünlü ismin desteğini alan madenciler için 'Madenciyle yürüyorum' etiketiyle kampanya başlatıldı.
Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için direnen Somalı ve Ermenkli madenciler, 16 Kasım Pazartesi gününe kadar herhangi bir gelişme olmazsa yürüyüşlerini devam ettireceklerini açıkladı.
Madencilerin kararının ardından Twitter’da ‘Madenciyle yürüyorum’ etiketiyle kampanya başlatıldı.
Genco Erkal, Hüsnü Arkan, Barış Atay, Erdal Güney, Orhan Alkaya, Ahmet Ümit, Taner Rumeli, Öykü Serter gibi ünlü isimlerin de destek verdiği etikette işçilerin talepleri aktarıldı.
TİP milletvekili dostumuz Barış Atay @barisatay direnen madenciyle yürüyor.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 12, 2020
Sen de madenciyle yürü!#MadenciyleYürüyorum pic.twitter.com/RukIKcPIMh
Daha bugün Ermenek’te bir madenciden dinledim “biz arkadaşımızın cesedini çıkarmaya çalışırken patron çıkan kömürleri elekten geçirin boşa gitmesin demişti” dedi. #MadenciyleYürüyorum demek her şeyden önce ahlaki bir yükümlülüktür! pic.twitter.com/qhb6gRTaGj— Eleni Karaindrou (@KaraindrouEleni) November 12, 2020
Yerin derinliklerinden geldiler, göğü fethetmeye gidiyorlar.. #MadenciyleYürüyorum pic.twitter.com/SDQo2wkv5J— Alkan Okuducu (@AlkanOkuducu) November 12, 2020
14 yıl bekledik. 14 saniye BEKLEMEYECEĞİZ!#MadenciyleYürüyorum pic.twitter.com/TwFL9kwXav— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 12, 2020
Bu sesi bu isyanı duyuralım artık. Madenciler Ankara yolunda... #MadenciyleYürüyorum Bu akşam paylaşılacak destek videoları için @bagimsizmadenis hesabını takip edebilirsiniz. https://t.co/dkYZu4Ypfj— öykü serter (@Laforizma) November 12, 2020
Sanatçı dostumuz Genco Erkal direnen madenciyle yürüyor.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 12, 2020
Sen de madenciyle yürü!@DOSTLARTIYATRO#MadenciyleYürüyorum pic.twitter.com/ZQu4h359hh
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