Oyuncu Emre Kınay koronavirüse yakalandı
Oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. gününü dolduran, Kınay sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim, panik edilecek bir şey yok." dedi.
Oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. günün dolduran 51 yaşındalki Kınay video çekerek sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kınay, "Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok" dedi.
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