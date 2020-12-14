Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. "Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar" ve "Arka Sokaklar" gibi yapımlarda rol alan Yavaşoğlu, 78 yaşındaydı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2020 Pazartesi, 10:01
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mete Yavaşoğlu 13 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Sanatçının ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.

Açıklamada "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi.

Yavaşoğlu; "Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar", "Arka Sokaklar" gibi birçok dizi ve filmde rol almıştı.

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Yavaşoğlu 5 Ağustos 1942'de Ankara'da doğdu. "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Bakkal Osman" karakteri ile dikkat çekti.

"Üvey Baba", "Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar", "Arka Sokaklar" ve Kurtlar Vadisi" gibi dizilerde ile "İyi Bayramlar" (1991), ve "Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz" (2006) gibi filmlerde rol aldı.


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