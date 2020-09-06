Oyuncunun marangozluk tutkusu
Oyuncu Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi. Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor.
Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı.
Akbaba, Tuzla’da iş insanı Uğur Kap’a ait orman ürünleri işletmesinin depo alanında kendine bir marangozhane kurdu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Akbaba, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.
"MİMARLIK OFİSİNDE ÇALIŞIRKEN ALDIĞIM AHŞAP KOKUSU TUTKUYA DÖNÜŞTÜ"
Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuştu.
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