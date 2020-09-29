Ozan Kabak'ın başı fena halde dertte!

29 Eylül 2020 Salı, 14:12

Almanya Ligi'ne 2'de 0'la başlayan Schalke 04, son maçta Werder Bremen'e sahasında 3-1 yenilirken; 2. sarı karttan oyun dışı kalan Ozan Kabak'ın 6 maç men cezası alacağı iddia edildi.

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta bir penaltıya neden olan 84. dakikada da 2. sarı karttan oyun dışı kalan Ozan Kabak'ın rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürdüğü iddia edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Ozan Kabak'ın pozisyonu için soruşturma açtı. Alman Bild gazetesi ise genç futbolcunun 6 maç ceza alabileceğini yazdı. Oyuncunun çift sarı karttan atıldığı için RB Leipzig maçında oynayamacağı vurgulanan haberde, rakibine tükürmenin saldırı kategorisinde yer aldığı ve cezasının en az 6 maç men olduğu kaydedildi. Ozan Kabak'ın sosyal medyadan hemen özür dilemesinin ise hafifletici olabileceği belirtildi.



KAİ HAVERTZ ÖRNEĞİ

Benzer bir olayın 2019'da yaşandığı hatırlatıldı ve eski Stuttgart doğumlu Santiago Ascacibar'ın o zaman Leverkusen forması giyen Kai Havertz'e tükürmesi nedeniyle 6 maçla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

KORONA DETAYI

Kasıtlı öksürme ve tükürmeyi cezalandıran Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) corona ile ilgili yeni kuralının açık bir niyetin kanıtlanması gerekçiği için burada geçerli olmadığı da haberde yer aldı.