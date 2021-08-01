Özbekistan'da sokak tabelaları ve resmi yazışmalarda Latin alfabesi kullanılacak

01 Ağustos 2021 Pazar, 09:28

Özbekistan'da, Başbakan Abdulla Aripov'un daha önce yayınladığı talimata göre, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren kurumlar arasındaki resmi yazışmalar, tüm yer ve sokak adları, terimler, kuruluş isimleri, tabelalar, reklam ve duyurularda Latin harflerine uyarlanmış Özbek alfabesi kullanılacak.

Özbekistan hükümet şubat ayında aşamalı olarak Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yol haritasını içeren kararı onaylamıştı. Buna göre 1 Ocak 2023'e kadar ülkede tamamen Latin alfabesine geçilecek. Bu çerçevede Latin alfabeli Özbekçenin yeni yazım kuralları hazırlanarak kabul edilecek.

Kamuoyuna sunulan Özbek alfabesinin yeni taslağında 28 harf, 1 harf kombinasyonu ve 1 kesme işareti yer alıyor. Yeni taslakta, yürürlükte olan Latin harflerine uyarlanan Özbek alfabesinde kullanılan sh, ch, o’, g’ harfleri yerine Türkçedeki gibi ş, ç, ö ve ğ harfleri, "ng" harf kombinasyonu ve (') kesme işareti bulunuyor.



