Özdağ’ın iddialarının ardından Kavuncu’ya soruşturma açıldı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhuriyet’e konuşan Buğra Kavuncu, hakkında açılan soruşturmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, “FETÖ ve benzeri herhangi bir terör örgütüyle hiçbir ilişkimizin, iltisakımızın ve bu konuda verilemeyecek hesabımızın olmadığını ifade etmiştik. Soruşturma açıldığını öğrenir öğrenmez sabah (dün) avukatlarımız savcılığa giderek ifade vermeye hazır olduğumuzu ve davet beklediğimizi yazılı olarak beyan ettiler. Bundan sonra konu yargıda” dedi. Kavuncu şöyle devam etti:

‘ALÇAKÇA İFTİRA’

“Soruşturma açılması benim istediğim bir şeydi. Bu alçakça iftiraya karşı her şey yapılmış. Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bazı kuruluşların referans gösterildiği iftira üzerine Genel Başkanımız, ilgili kurumlardan da bilgi almıştı. Ben her şeyi ortada olan biriyim. Bu konuda Kazakistan üzerinden gidiliyor ama ben 2012’den beri Türkiye’deyim. Bahsi geçen dernek Kazakistan’daki tek Türk derneği ki 2010’da bütün ilişiğim kesilmiş.”

Kavuncu’nun avukatı Alper Akdoğan da soruşturmanın Özdağ hakkında yapılan suç duyurusundan bir gün sonra 22 Ekim’de açıldığını söyledi.