Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz'da başlıyor

13 Haziran 2020 Cumartesi, 16:17

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatroların projelerine yapacağı yardımlar için başvurular 1 Temmuz’da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi alınacak başvurular 31 Temmuz'a kadar sürecek.

Bu kapsamda sanatçı tanıtım kartına sahip "geleneksel" kategorideki kişilere verilen destekler de artarak devam edecek.



