Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz'da başlıyor
Özel tiyatrolara verilecek destek başvuruları 1 Temmuz'da başlıyor. Başvuruların son tarihi ise 31 Temmuz olarak açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatroların projelerine yapacağı yardımlar için başvurular 1 Temmuz’da başlayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi alınacak başvurular 31 Temmuz'a kadar sürecek.
Bu kapsamda sanatçı tanıtım kartına sahip "geleneksel" kategorideki kişilere verilen destekler de artarak devam edecek.
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