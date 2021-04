30 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Buna göre önceki yönetmelikte geçerli olan ve 7 üyeden oluşan değerlendirme kurulu yerine “değerlendirme komisyonu” kuruldu. 9 kişiden oluşacak komisyonda “bakanlığın temsil sayısı artırılırken”, profesyonel tiyatrolara ilişkin yardım şartları da zorlaştırıldı. Profesyonel tiyatroların her birine “oyun yazarı, dramaturg” gibi mesleklerde en az birinin çalıştırıldığına dair belge zorunluluğu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl özel tiyatrolara verilen desteklerin artırılmasıyla övünürken, “özel tiyatrolara yapılacak yardımlara ilişkin kriterleri belirleyen” yönetmelikte yaptığı değişiklik dikkat çekti. Değişikliğe göre artık tiyatro sanat sezonu, her yılın 15 Ağustos günü ile bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsayacak. Özel tiyatroların yardım başvuruları ise her yıl 15 Haziran’da başlayacak, 15 Temmuz’da sona erecek.

ARTIK ‘SGK BELGESİ’ İSTENECEK

Yönetmelikte önceki yıllarda uygulanan yönetmeliğe göre “profesyonel tiyatroların yardım kriterlerinde” de dikkat çeken değişikliklere gidildi. Profesyonel tiyatroların yardım kriterleri “zorlaştırıldı.” Buna göre bu kategoride başvuru yapanlar, bir önceki sezonda “tiyatro eleştirmeni ve dramaturg”, “dramatik metin yazarı”, “oyun yazarı”, “dans sanatçısı/dansçı”, “koreograf”, “yapımcı-tiyatro”, “yönetmen”, “anlatıcı”, “tiyatro oyuncusu”, “pandomim oyuncusu”, “karagöz sanatçısı”, “kukla yapımcısı ve oynatıcısı”, “stand up komedyeni” gibi meslek kodlarında en az bir personel çalıştırdığına dair “SGK İşe Giriş Bildirgesi”ni başvuru belgeleri arasında bulunduracak.

BAKANLIĞIN TEMSİLCİ SAYISI ARTTI

Yönetmelikte, tiyatroların projelerine verilcek destekleri belirlemek için de “değerlendirme komisyonu” kurulacak. Önceki yönetmelikte “değerlendirme kurulu” yer alıyordu ve bu kurul “bakanlık müsteşarı, ilgili müsteşar yardımcısı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve kültür-sanat alanında tanınmış kişiler arasından makam onayı ile belirlenen 3 kişiden” oluşuyordu. Değişiklikle artık kurulacak komisyonda ise 9 üye yer alacak. Ve bu üyeler, “bakan yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden bakan onayı ile belirlenecek birer temsilci ile tiyatro alanından bireysel başvurular dikkate alınarak bakanlıkça belirlenecek dört kişiden” oluşturulacak. Üyelerin görev süresi ise bir yıl olacak. Uygun görülmeleri halinde ise bakanlıkça yeniden üye olarak atanabilecekler.

‘MEKÂNIN YETKİLİSİNDEN’ DE BELGE

Değişen yönetmeliğe göre özel tiyatrolar, profesyonel kategorisinde yardım aldıkları projeyi en az 15 kez sahneleyecek. Ancak yönetmelik burada “mekân yetki belgesi” şartını da zorunlu kılıyor. Buna göre projenin her sahnelenmesi, “resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekânın yetkilisinden alınacak tutanaklar” ile belgelendirilecek.