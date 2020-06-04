Özel'den iktidara: Ne bizi korkutabilirsiniz, ne Türkiye’yi teslim alabilirsiniz

04 Haziran 2020 Perşembe, 20:05

CHP'li Özgür Özel, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bunu CHP'liler öder" şeklindeki sözlerini paylaşarak karar tepki gösterdi.

Berberoğlu ve 2 HDP'li ismin milletvekilliğinin düşürülmesini sert sözlerle eleştiren Özel Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bugün millet iradesine yaptığınız darbe nedeniyle sineceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında "Bir santim bile eğilmeyeceğiz diyen Özel, şunları söyledi: "Bugün millet iradesine yaptığınız darbe nedeniyle sineceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geriye gitmeyeceğiz, bir kelime eksik konuşmayacağız! Ne bizi korkutabilirsiniz, ne Türkiye’yi teslim alabilirsiniz!"