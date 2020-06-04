Özel'den iktidara: Ne bizi korkutabilirsiniz, ne Türkiye’yi teslim alabilirsiniz
CHP'li Özel, iktidara, "Bugün millet iradesine yaptığınız darbe nedeniyle sineceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! " sözleriyle tepki gösterdi.
CHP'li Özgür Özel, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bunu CHP'liler öder" şeklindeki sözlerini paylaşarak karar tepki gösterdi.
Berberoğlu ve 2 HDP'li ismin milletvekilliğinin düşürülmesini sert sözlerle eleştiren Özel Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bugün millet iradesine yaptığınız darbe nedeniyle sineceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında "Bir santim bile eğilmeyeceğiz diyen Özel, şunları söyledi: "Bugün millet iradesine yaptığınız darbe nedeniyle sineceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geriye gitmeyeceğiz, bir kelime eksik konuşmayacağız! Ne bizi korkutabilirsiniz, ne Türkiye’yi teslim alabilirsiniz!"
Video Haberler
- Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın
- Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi
- Vekillikleri düşenleri açıkladı, Meclis böyle karıştı!
- Muhabirin çok zor anları! Canlı yayını bırakıp kaçtı
- Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı
- Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!
- Zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
- Canlı yayında isyan etti... TRT bir saniye yayınlamadı
- Bursa'da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
- Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı