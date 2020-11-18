70 milyar dolarlık yağma

18 Kasım 2020 Çarşamba, 11:44

18 yıllda kamuya ait ne varsa satarak Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerine imza atan AKP iktidarının henüz elde bulunanlar için de takvimi hazır bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, ekonomide etkinlik ve verimlilik artışı temelinde etkin bir piyasa mekanizması oluşturulması amacıyla özelleştirme uygulamalarına devam edilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarıyla başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtımı olmak üzere birçok sektörden devlet tamamen çekilirken, elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, liman işletmeciliği gibi sektörlerde ise payını azalttı.

ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ

Elektrik dağıtım sektöründe özel sektörün payı yüzde 100'e ulaşırken, elektrik üretim sektörü özelleştirmelerinin başladığı 2008 yılında kurulu güç 42 bin megavat iken bugün itibarıyla 93,9 bin megavat oldu. Aynı dönemde kurulu güç tarafında özel sektörün payı yüzde 47,2'den yüzde 77,8'e yükselirken, üretim tarafında özel sektörün payı yüzde 81'e çıktı.

Yerli kömür kaynaklarının özelleştirme ihalesi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

ŞEKER FABRİKALARI, LİMANLAR, MUAYENE HİZMETLERİ...

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle sektörde yüzde 56 olan kamu payı yüzde 35'e düştü.

"Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarla uluslararası standartların yakalanması ve kapasite artışlarının gerçekleştirilebilmesi, yat limanı projeleriyle ülke yat kapasitesinin artırılması ve yat turizmi alanında bir cazibe merkezi oluşturulması" gerekçe gösterilerek limancılık sektöründe de özelleştirme çalışmalarını sürdürülüyor.

Aynı şekilde Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik muayene hizmetlerinde de özelleştirme hazırlığı yürütülüyor.

YENİ SATIŞLAR YOLDA

Özelleştirme uygulamalarının başladığı tarihten bu yılın ekim ayı sonuna kadar toplam 70,4 milyar dolar satış-devir uygulaması gerçekleştirildi. Bu yıl genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına 3,2 milyar lira aktarıldı. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 4,4 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre gelecek yıl Özelleştirme Fonunun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Derbent, Çamlıca-1, Tortum, Çal ve Girlevik-2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için gerekli çalışmalar yapılacak. Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin özelleştirme faaliyetleri yürütülecek. Güllük Liman Sahası'nın özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Tekirdağ Marmara Ereğlisi taşınmazlarının ihale ilanı için ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılacak. Fenerbahçe-Kalamış YatLimanı'nın özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için gerekli adımlar atılacak.