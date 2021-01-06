Özellikle salgın ve üretimde dışa bağımlılık, 2020’nin dış ticaretine damga vurdu

06 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dün küresel Covid-19 salgınının etkilerini görmek açısında merakla beklenen 2020 yılı dış ticaret verilerini dün açıkladı.

Buna göre, 2020 yılının tümünde 2019’a kıyasla ihracat yüzde 6.26 düşüşle 169.5 milyar dolara inerken, ithalat yüzde 4.32 artışla 219.4 milyar dolar ve açık yüzde 69.12 artışla 49.9 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86’dan yüzde 77.3’e geriledi..

20 MİLYAR DOLAR EKSİK

Aralık ayında ise 2019’un aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 15.97 artarak 17.8 milyar dolar, ithalat yüzde 11.75 artarak 22.4 milyar dolar oldu. Açık yüzde 2.17 düşüşle 4.6 milyar dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.7’den yüzde 79.6’ya çıktı.

Bu sonuçlara göre, son yeni ekonomi programındaki (YEP) yıllık ihracat gerçekleşme tahmini 3.6 milyar dolar, ithalat tahmini 15.4 milyar dolar aşılırken, 2019 sonunda açıklanan YEP’teki 2020 ihracat hedefinin 20.5 milyar dolar, ithalat hedefinin 12.1 milyar dolar altında kalındı.

Sonuçları yorumlayan Ticaret Bakanı Pekcan, zor bir yılın aralık ayında güçlü bir ihracatla tamamlanmasının önemli olduğuna ve 2021 yılı beklentilerine yönelik iyimserliği artırdığına dikkat çekti.

Buna karşın Pekcan, bu yıl küresel ticarette toparlanma beklenmesine rağmen pandemi öncesindeki seviyelere ulaşılamayacağının öngörüldüğünü de söyledi.

‘EN YÜKSEK RAKAM’

TİM Başkanı İsmail Gülle de aralık ayı ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamı olduğunu vurguladı. Aralık ayında 22 sektörün ihracatını artırdığına işaret eden Gülle, 2021 yılı hedeflerinin ise 184 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, aralık ayında ihracat büyük sektörlerden otomotivde yüzde 10.3, hazırgiyimde yüzde 25.3, çelikte yüzde 24.8 arttı. Tarımdaki artış da yüzde 15.3 oldu.