Özge Yılmaz’dan dünya sıralaması rekoru
Masatenisi Milli Takım sporcusu Özge Yılmaz, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralamasının 16. sırasında yer aldı ve Türkiye adına bu yaş grubunda bugüne kadarki en yüksek Dünya Sıralamasına erişti.
Uluslararası Masatenisi Federasyonu, koronavirüs salgınının ardından altyapı yaş gruplarındaki faaliyetlerini tekrar gerçekleştirme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda da 13 Nisan 2021 yılında ilk kez ’Gençlik’ yaş gruplarının Dünya Sıralamalarını yayınladı.
13, 15, 17 ve 19 Yaş Altı Dünya Sıralamaları yayınlanırken, bu sıralamalarda Türkiye adına tarihi bir rekor ve müjdeli bir haber geldi. Kayseri’nin gurur kaynağı Masatenisi Milli Takım sporcusu Özge Yılmaz, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralamasının 16. sırasında yer aldı ve Türkiye adına bu yaş grubunda bugüne kadarki en yüksek Dünya Sıralamasına erişti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Başarılı sporcu Özge Yılmaz’ı, antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım’ı bu büyük başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamı diliyorum” dedi.
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