Özgür Akdemir’e ödül

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:06

Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda yapılan organizasyonda Özgür Akdemir Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı kategorisinde ödüle layık görüldü. Akdemir yaptığı açıklamada, “Bu ödülü müzikal yaşantımda, orkestramda beraber yol yürüdüğüm yoldaşlarıma ve pandemi sebebiyle müziğini icra edemeyen ve evine ekmek parası götüremeyen müzisyen dostlarıma armağan ediyorum” dedi.