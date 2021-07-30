Özgür Demirtaş kredi koşullarını sordu, Tunç Soyer tek tek açıkladı

30 Temmuz 2021 Cuma, 09:56

Ekonomist Özgür Demirtaş, Buca Metrosu için çekilen 125 milyon avroluk krediye ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı, "BAŞARDIK! Buca Metrosu’na ilk kazmayı vuruyoruz. İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan projemiz için 125 milyon avroluk ilk kredimiz onaylandı. Metromuz tamamen kendi kaynaklarımızla ve kredibilitemizle yapılacak" sosyal medya paylaşımının ardından, "Kredi koşullarını görebileceğim bir yer var mı? İncelemek istiyorum" sorusunu yöneltti.

'ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ İLE PAYLAŞIYORUZ'

Tunç Soyer, Demirtaş'ın bu talebi üzerine, "Özgür Bey merhaba, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Üçyol-Buca Metro Projemiz için EBRD ile imzaladığımız kredi sözleşmemiz 125 Milyon Euro 4 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli olup, 6 aylık Euribor + %3.20 faiz oranı bulunmakta. Geçen mayıs ayı içinde Üçyol-Buca Metro Hattı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon euro olmak üzere toplam 250 milyon euro tutarında yetkilendirme anlaşması imzaladık.Önümüzdeki günlerde Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de bir yetkilendirme anlaşması imzalamayı planlıyoruz. Kredi süreçlerimizdeki her adımımızı şeffaf belediyecilik anlayışımız ile vatandaşlarımızla paylaşmaktayız" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

DEMİRTAŞ: SİZİ TEBRİK EDİYORUM

Bunun üzerine Demirtaş, "Sevgili Tunç bey, Öncelikle yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Mükemmel bir oran ile borçlanmışsınız. İki tane olumlu nokta var. Birincisi +3.20 oldukça düşük bir faiz. İkincisi Euribor anlamında zamanlamanız çok iyi. Diğer Belediyelerinde aynı şekilde hızlı davranmasını dilerim. Sizleri tebrik ederim" dedi.