Özgür iradeyi yitirmenin dehşeti

06 Ağustos 2021 Cuma, 14:07

Psikolojik korku gerilim Escape Room’un (Ölümcül Labirent/2008) ilk bölümünde Minos şirketi tüm yarışmacıları öldürmüştü. Geriye sadece Zoey ile Ben kalmıştı. Devam filmi The Escape Room : Tournament of Champions’ta (Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası/2020) gözünün önünde dört kişinin öldürüldüğünü gören Zoey (Taylor Russell) Minos’un arkasında kimlerin olduğunu bulmayı saplantı haline getirmiştir. Ölümcül labirentten kurtardığı Ben’den (Logan Miller) yardım ister,iki genç birlikte New York’a gider. Minos’un ölümcül odalarından sağ kurtulan Zoey ile Ben bu karanlık örgütten intikam almaya karar verirler. Devam bölümünde Zoey ve Ben’in öç yolculuğunu izleriz. İlk bölümdeki gibi bu kanlı oyunlar Chicago’da geçmez, bütün dünyaya yayılmıştır. “Pandemi başlayınca hepimiz yaşamlarımızı etkileyen bir doğaüstü güç var mı sorusunu sormaya başladık. Özgür irademizle mi hareket ediyorduk yoksa hayatlarımıza etki eden başka bir güç mü vardı?” diyor yönetmen-senarist Adam Robitel.

Uçak korkusu olan Zoey, Ben’le birlikte karayolundan New York’a giderken gece kaldıkları otel odası aniden ölümcül bir labirente dönüşür. Minos onları yeniden bularak ölümcül oyuna dahil etmiştir. En küçük seçimlerini bile kontrolü altına almıştır. Otel odasından sonra kendilerini New York metrosunun vagonunda bulan gençler burada kaçış odalarından kurtulmuş dört kişiyle karşılaşırlar. Eski oyunların şampiyonlarına yaşadıklarını anlatan Zoey ile Ben’e kimse inanmaz.

Rahip Nathan (Thomas Cocquerel) yaşamda kalma suçluluğu duyuyordur, Rachel (Holland Roden) fiziksel acı hissetmez, sosyal medya fenomeni Brianna (Indya Moore) yolculuk blogcusudur, alfa erkek Thed (Carlito Olivero) Minos’tan nefret eder.

Ya ölürüz ya oynarız diyen şampiyonlar Minos’a karşı mücadeleye başlarlar. Zoey her oyunun arasında bağlantı ve bir öykü olduğunu düşünmeye başlar. Vagonda elektirik akımından, art deco tarzı Illuminis Bankası’nda lazer ışınlarından, deniz feneri kumsalında kumların yutmasından, New York’ta asit yağmurundan kurtulmaya çalışırlar. Her oyunda herkes kendi cehenneminden geçer. Minos’u durduramazlarsa örgütün durmayacağını gayet iyi biliyorlardır.

Karakterlerin dinamiklerinden, yapım tasarımlarının gerçekçi görüntüsünden dolayı kaçış odaları hiç beklenmeyen mekanlarda, bilmeceler umulmadık yerlerdedir. Altı genç kapana kısıldıkları yeni kaçış odalarından kurtulmak, yaşamda kalabilmek için ellerinden geleni yapmaya zorunludur. Adam Robitel’in senaryosunu yazıp yönettiği, Taylor Russell, Logan Miller, Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel, Isabella Fuhrman, Carlito Olivera’nın oynadığı psikolojik gerilim The Escape Room: Champions of Tournament (Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası) bugün gösterime girdi.