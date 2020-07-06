Özkan Uğur, hakkındaki sevindirici haberi verdi

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:45

Instagram hesabından sağlığına ilişkin açıklama yapan Uğur, "Allah'a şükürler olsun, raporlarım temiz çıktı" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim Sevgilerle."