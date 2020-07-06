Özkan Uğur, hakkındaki sevindirici haberi verdi
Kanser tedavisi gören MFÖ grubu solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından raporlarının temiz çıktığını ifade ederek, "2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım" dedi.
Instagram hesabından sağlığına ilişkin açıklama yapan Uğur, "Allah'a şükürler olsun, raporlarım temiz çıktı" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim Sevgilerle."
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