Özkiraz'dan şok iddia: Erdoğan kabineyi mi değiştiriyor

26 Mayıs 2020 Salı, 21:32

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yapacağı yurt gezisinin ardından kabine revizyonuna gideceğini öne sürdü.

"ALBAYRAK DIŞİŞLERİ BAŞKANI OLACAK"

Kemal Özkiraz, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını, Berat Albayrak'ın ise Dışişleri Bakanı olacağını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yerine ise Adnan Bali'nin isminin konuşulduğunu söyleyen Özkiraz, "İçişlerine ise aynı ekolden birinin geleceği konuşuluyor" dedi.

Özkiraz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Arkadaşlar Akp Genel başkanı Erdoğan bir yurt gezisine çıkacağını söyledi. Çoğu kişi bunu bir seçim startı olarak okusa da ben bunu partisindeki yaprak dökümünü engellemek için yaptığını anlatmıştım. Dün aldığım kulis de bunu doğruluyor.

"Erdoğan geziden sonra önce bir kabine revizyonu yapacak. Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu başkan yardımcısı oluyor. Yatırımcı bakanlıklar Yıldırım'a Diğerleri Soylu'ya bağlanıyor.

"Albayrak dış işlerine geçiyor ve doğrudan Erdoğan'a bağlı olacak. Yerine Adnan Bali konuşuluyor. İçişlerine ise aynı ekolden birinin geleceği konuşuluyor. Detayları zaman zaman yazarım."