Özkoç’tan Erdoğan’a: “Damadın makyajlı rakamlarına inanıp ekonomi iyi sanıyor”

07 Eylül 2020 Pazartesi, 20:25

Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasını yanında Koronavirüs'le mücadelesini başarıyla sonuçlandırmasına bağlıdır. Bu salgın, bizim gibi üretim kapasiteleri yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsatlar aşmıştır. Türkiye de bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. İlk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 9,9'luk küçülme oranı ile bu ülkelerden ayrışmıştır. Bu tabloda salgınını yayılmasına karşı aldığımız tedbirlerin ve politikalarımızın ciddi katkısı vardır” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özkoç, “Milletin arasına karışmayınca damadın makyajlı rakamlarına inanıp ekonomi iyi sanıyor. Oysaki vatandaş aç, işsiz, borçlu, yarınından umutsuz ve korona tehdidiyle karşı karşıya...” diye konuştu.