Altay'ın golcüsünden teknik ekibe "Benim yerim 11" mesajı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:01

Bursaspor randevusunda skor 1-1'ken teknik patron İldiz tarafından Gnanduillet'in yerine 58’inci dakikada sahaya sürülen Paixao, 69'uncu dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Usta forvet 79'uncu dakikada yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek 3-1'lik galibiyetin mimarı oldu. Altay formasıyla ilk yılında 29, geçen sezon ise 22 gol atarak üst üste iki kez 1'inci Lig’in gol kralı unvanını kazanan Paixao, ligde daha önce çıktığı 74 maçın tümünde ilk 11'de görev almıştı.